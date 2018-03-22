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На Пятницком шоссе проведут турнир по мини-футболу
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На Пятницком шоссе проведут турнир по мини-футболу 

Управа района Митино 9 часов назад
Фото: Управа района Митино
На спортивной площадке гимназии № 1358, которая расположена по адресу: Пятницкое шоссе, дом 45, корпус 2, в понедельник, 26 марта, пройдут соревнования по мини-футболу «Кубок Фортуны». Турнир по мини-футболу начнется в 16.00. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 759-60-00.
Как рассказал заместитель директора спортивно-досугового центра «Фортуна» Вячеслав Статьев, турнир будет проводиться среди игроков 2003–2004 годов рождения. Победители и призеры турнира будут награждены дипломами и памятными медалями. (ср)
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