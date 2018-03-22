Ещё
СКА победил владикавказский «Спартак» в ПФЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

СКА победил владикавказский «Спартак» в ПФЛ 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
СКА обыграл "Спартак" из Владикавказа в первенстве России в группе «Юг» ПФЛ.
Первенство России
23-й тур  СКА (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Владикавказ) — 1:0 (1:0)
Гол: Гаранжа, 27.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Рубин" - "Спартаку": "0:3 после первого тайма? Только в ваших снах" Ильиных - третья в прыжках с трамплина на этапе в Фудзи Ханни – первый алжирец, забивший в чемпионате России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ3
WADA разнесло МОК49
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение