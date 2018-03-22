Юные футболисты из Митина поборются за «Кубок Фортуны»

В районе Митино состоится турнир по мини-футболу «Кубок Фортуны». На поле сойдутся команды игроков 2003-2004 годов рождения. Организатором футбольных состязаний выступает спортивно-досуговый центр «Фортуна».

— Победителей и призеров турнира наградят дипломами и памятными медалями, — рассказал заместитель директора центра Вячеслав Статьев. — Приходите посмотреть на увлекательную игру и поддержать наших юных футболистов!

Соревнования состоятся в понедельник, 26 марта, на спортивной площадке гимназии № 1358, которая расположена по адресу: Пятницкое шоссе, дом 45, корпус 2.

Турнир по мини-футболу стартует в 16.00. Вход свободный.