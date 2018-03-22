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Юные футболисты из Митина поборются за «Кубок Фортуны»
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Юные футболисты из Митина поборются за «Кубок Фортуны» 

Префектура СЗАО города Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Митино состоится турнир по мини-футболу «Кубок Фортуны». На поле сойдутся команды игроков 2003-2004 годов рождения. Организатором футбольных состязаний выступает спортивно-досуговый центр «Фортуна».
— Победителей и призеров турнира наградят дипломами и памятными медалями, — рассказал заместитель директора центра Вячеслав Статьев. — Приходите посмотреть на увлекательную игру и поддержать наших юных футболистов!
Соревнования состоятся в понедельник, 26 марта, на спортивной площадке гимназии № 1358, которая расположена по адресу: Пятницкое шоссе, дом 45, корпус 2.
Турнир по мини-футболу стартует в 16.00. Вход свободный.
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