WADA пригрозило России судом за допинг

WADA выявило более чем 60 нарушений в стероидных профилях российских спортсменов

"Мы предоставили информацию международным федерациям, теперь им предстоит рассмотреть ее и, возможно, начать собственное расследование, — сказал Юнгер. — Мы говорим о более чем 60 случаях. Агентство будет следить за каждым из них". Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило более чем 60 нарушений, связанных со стероидными профилями российских спортсменов. Об этом сообщил глава отдела расследований организации Гюнтер Юнгер , слова которого приводит портал Inside the games.

Глава WADA Крейг Риди отметил, что организация оставляет за собой право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если международные спортивные федерации откажутся рассматривать потенциальные допинговые случаи россиян.

10 ноября WADA сообщило, что в распоряжении агентства оказались файлы с данными из системы московской антидопинговой лаборатории, содержащие всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. Ранее информацию о получении данных российских спортсменов подтвердил ряд спортивных федераций.

С 2009 года WADA начало проводить анализы крови спортсменов по программе биологического паспорта, это первый модуль, в котором учитываются гематологические показатели. На нем были отработаны статистические подходы для интерпретации данных, чтобы достоверно установить, имело ли место нарушение антидопинговых правил. С 2014 года в практику введен второй модуль биологического паспорта — стероидный профиль.