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Петербург поборется за летнюю Олимпиаду
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В Петербурге планируют подать заявку на проведение летней Олимпиады 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что власти города рассматривают вариант подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2032 или 2036 году. Об этом сообщает ТАСС.
"Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города — кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня", — сказал Полтавченко.
Ранее сообщалось, что в США хотят провести зимнюю и летнюю Олимпиады подряд.
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