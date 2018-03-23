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«КПРФ» взял реванш у «Синары» в ЧР по мини-футболу
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«КПРФ» взял реванш у «Синары» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 37 минут назад
Во втором матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги московский «КПРФ» на выезде взял реванш у екатеринбургской «Синары», обыграв хозяев площадки со счётом 6:2. Хет-трик в составе гостей оформил Артём Ниязов, дважды отличился испанец Лин.
Первая встреча соперников в рамках 16-го тура завершилась накануне победой «Синары» со счётом 5:2.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 16-й тур. Второй матч
«Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва) — 2:6 (2:4). Голы: Бастриков, 4, Абрамов, 14 — Ниязов, 16, 24, 24, Лин, 17, 36, Шакиров, 40.
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