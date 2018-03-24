Футбольный «Спартак» стал сотрудничать с мини-футбольным клубом

"Важно, что мини-футбольный клуб начинает развивать академию — это большой шаг для развития детско-юношеского футбола. Будем рады тоже рассматривать кадры, которые они будут нам поставлять. Надеюсь, больше детей будут заниматься спортом и футболом, — это хорошо", — цитирует Измайлова ТАСС

По словам Снежинцкого, «Спартак» намерен создать федеральную сеть школ по мини-футболу.

"Очень важно заниматься подготовкой резерва, прививать здоровый образ жизни молодому поколению. Для футбольного клуба это тоже будет очень полезным решением. Мы берем на себя очень важное обязательство — отсматривать по всей стране самых талантливых детишек и рекомендовать их в академию футбольного «Спартака», — сказал Снежницкий.