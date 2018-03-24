Клубы «Спартак» по футболу и мини-футболу подписали меморандум о сотрудничестве

Подписание документа состоялось 24 марта в пресс-центре стадиона «Открытие-Арена».

Две одноименные красно-белые команды — по футболу и мини-футболу подписали сегодня меморандум о сотрудничестве. По словам вице-президента МФК «Спартак» Игоря Снежницкого, подписание меморандума — стартовая ступень запуска Академии по мини-футболу «Спартак» . На ее базе планируется создать в России федеральную сеть мини-футбольных школ для подготовки спортивного резерва и приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни.

— Этот меморандум посвящен сотрудничеству в подготовке спортивного резерва: развитии федеральной сети отделений начальной мини-футбольной подготовки «Спартак», привлечении талантливых детей Академии по мини-футболу «Спартак» к тренировочным занятиям в Академии «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова, обмене полезными методическими наработками, стажировке тренеров и проведении мастер-классов, — сообщили в пресс-службе ФК «Спартак».

⚡️ Важное событие в красно-белой семье Сегодня на стадионе @otkritiearena состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию Меморандума о сотрудничестве между @fcsm_official и @spartak_futsal Подробнее https://t.co/EYSyfafYZh pic.twitter.com/aPkrpnXIgp

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 марта 2018 г.