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Клубы «Спартак» по футболу и мини-футболу подписали меморандум о сотрудничестве
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Клубы «Спартак» по футболу и мини-футболу подписали меморандум о сотрудничестве 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Подписание документа состоялось 24 марта в пресс-центре стадиона «Открытие-Арена».
Две одноименные красно-белые команды — по футболу и мини-футболу подписали сегодня меморандум о сотрудничестве. По словам вице-президента МФК «Спартак» Игоря Снежницкого, подписание меморандума — стартовая ступень запуска Академии по мини-футболу «Спартак». На ее базе планируется создать в России федеральную сеть мини-футбольных школ для подготовки спортивного резерва и приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни.
— Этот меморандум посвящен сотрудничеству в подготовке спортивного резерва: развитии федеральной сети отделений начальной мини-футбольной подготовки «Спартак», привлечении талантливых детей Академии по мини-футболу «Спартак» к тренировочным занятиям в Академии «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова, обмене полезными методическими наработками, стажировке тренеров и проведении мастер-классов, — сообщили в пресс-службе ФК «Спартак».
⚡️ Важное событие в красно-белой семье Сегодня на стадионе @otkritiearena состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию Меморандума о сотрудничестве между @fcsm_official и @spartak_futsal Подробнее https://t.co/EYSyfafYZh pic.twitter.com/aPkrpnXIgp
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 марта 2018 г.
— Я рад, что проект, объединяющий все спартаковские клубы, продолжает развиваться. Решение мини-футбольного «Спартака» развивать собственную Академию — событие, имеющее огромную важность. Надеюсь, что благодаря ему спортом, и в частности футболом, будут заниматься еще больше детей, — цитирует вице-президента ФК «Спартак» Наиля Измайлова сайт команды.
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