«Газпром-Югра» в третий раз завоевал Кубок России по мини-футболу 

В ответном финальном матче Кубка России югорский «Газпром-Югра» на своей площадке обыграл «Норильский никель» со счётом 5:2 и по сумме двух игр в третий раз в истории завоевал трофей. Ранее югорчане праздновали победу в сезонах 2011/12 и 2015/16.
В ответном матче дважды в составе хозяев отличился Кайо, по голу забили Ромуло и Иван Чишкала, ещё один мяч в свои ворота отправил игрок норильской команды Исмаил Гибадуллин. У гостей забивали Константин Чащин и Николай Канивец.
Первый матч в Норильске закончился 21 марта победой хозяев (3:2), однако по сумме двух игр сильнее оказался «Газпром-Югра» (7:5).
Мини-футбол. Кубок России. Финал. Ответный матч
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Норильский никель» — 5:2 (1:1). Голы: Кайо, 20, 50, Ромуло, 36, Гибадуллин, 38 (а/г), Чишкала, 47 — Чащин, 5, Канивец, 36.
Первый матч — 2:3.