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Бакаев: «У „Спартака“ лучший состав в России»
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Бакаев: «У „Спартака“ лучший состав в России» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Зелимхан Бакаев, полузащитник молодежной сборной России, уверен, что скоро получит шанс проявить себя в первой команде "Спартака".
— Как складываются твои дела в клубе — московском «Спартаке»?
— Я работаю с основной командой уже год. В «Спартаке» очень высокая конкуренция за место в составе. Наверное, у «Спартака» лучший состав в России. Поэтому, конечно, приходится тяжело, но я работаю, доказываю. Всему свое время, рано или поздно я возьму свое, — приводит слова Бакаева официальный сайт РФС.
21-летний Бакаев провел пять матчей в составе первой команды «Спартака».
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