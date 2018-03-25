Бакаев: «У „Спартака“ лучший состав в России» 

Зелимхан Бакаев, полузащитник молодежной сборной России, уверен, что скоро получит шанс проявить себя в первой команде "Спартака".
— Как складываются твои дела в клубе — московском «Спартаке»?
— Я работаю с основной командой уже год. В «Спартаке» очень высокая конкуренция за место в составе. Наверное, у «Спартака» лучший состав в России. Поэтому, конечно, приходится тяжело, но я работаю, доказываю. Всему свое время, рано или поздно я возьму свое, — приводит слова Бакаева официальный сайт РФС.
21-летний Бакаев провел пять матчей в составе первой команды «Спартака».