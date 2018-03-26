Сборная Митина примет участие в окружных соревнованиях по мини-футболу

Сборная района Митино примет участие в окружном турнире по мини-футболу. Соревнования состоятся во вторник, 27 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», расположенном по адресу: улица Габричевского, владение 1. Турнир стартует в 14.00.

Как рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта Северо-Западного округа столицы, соревнования будут проводиться в двух возрастных категориях: юноши 2001–2004 годов рождения и юноши 2005–2010 годов рождения. Заявки на участие принимаются в день проведения турнира за 15 минут до начала игр. (ср)