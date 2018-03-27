Ещё
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гимнаст Степко, выступавший за Украину и Азербайджан, стал гражданином России 

ТАСС 37 минут назад
Гимнаст Олег Степко, в разные годы выигрывавший медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана, получил российское гражданство и в апреле планирует выступить на чемпионате России в Казани. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.
24-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жанейро — за Азербайджан. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В 2017 году принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.
"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России, — сообщил Кочнев. — Сегодня он должен уже получить паспорт".
"Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", — заключил тренер.
Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.
ТАСС: последние новости
Власти Петербурга рассматривают возможность подачи заявки на проведение летней Олимпиады Шестаков: не все олимпийские виды спорта приковывают столько интереса, как самбо ФК и МФК "Спартак" подписали меморандум о сотрудничестве
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России101
Украинский спортсмен стал гражданином России
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас48
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение