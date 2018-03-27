Украинский спортсмен стал выступать за Россию

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России, — сообщил Кочнев. — Сегодня он должен уже получить паспорт".

24-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жанейро — за Азербайджан. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В 2017 году принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.