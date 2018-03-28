Участницу Паралимпиады заставили доказывать свою инвалидность 

Сотрудники авиакомпании вынудили британскую спортсмену Софию Уорнер, принимавшую участие в Паралимпиаде 2012 года, публично доказать инвалидность во время перелета. Об этом пишет Mirror.
I’ve not complained on twitter before. The order to publicly prove my disability incident by @easyJet yesterday was beyond devastating. 😪— Sophia Warner (@SprintingSophia) 27 марта 2018 г.
В своем твиттере спортсменка отметила, что раньше никогда не жаловалась в соцсетях, но инцидент, произошедшей в самолете easyJet, был «опустошающим».
По словам 43-летней Уорнер, сотрудники компании не захотели оказывать ей помощь.
«Мне сказали, что я выгляжу совершенно нормально. «Зачем вам нужна помощь?». Я плакала всю дорогу домой», — отметила она.
Как именно спортсменке пришлось доказывать инвалидность, не уточняется. Позже с ней связались представители easyJet, чтобы разобраться в ситуации.
Уорнер родилась с церебральным параличом, который ограничивает подвижность её ног и левой руки.