Участницу Паралимпиады заставили доказывать свою инвалидность

Сотрудники авиакомпании вынудили британскую спортсмену Софию Уорнер, принимавшую участие в Паралимпиаде 2012 года, публично доказать инвалидность во время перелета. Об этом пишет Mirror.

I’ve not complained on twitter before. The order to publicly prove my disability incident by @easyJet yesterday was beyond devastating. 😪— Sophia Warner (@SprintingSophia) 27 марта 2018 г.

В своем твиттере спортсменка отметила, что раньше никогда не жаловалась в соцсетях, но инцидент, произошедшей в самолете easyJet, был «опустошающим».

«Мне сказали, что я выгляжу совершенно нормально. «Зачем вам нужна помощь?». Я плакала всю дорогу домой», — отметила она. По словам 43-летней Уорнер, сотрудники компании не захотели оказывать ей помощь.

Как именно спортсменке пришлось доказывать инвалидность, не уточняется. Позже с ней связались представители easyJet , чтобы разобраться в ситуации.

Уорнер родилась с церебральным параличом, который ограничивает подвижность её ног и левой руки.