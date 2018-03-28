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Участницу Паралимпиады заставили доказывать свою инвалидность
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Участницу Паралимпиады заставили доказывать свою инвалидность 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
Сотрудники авиакомпании вынудили британскую спортсмену Софию Уорнер, принимавшую участие в Паралимпиаде 2012 года, публично доказать инвалидность во время перелета. Об этом пишет Mirror.
В своем твиттере спортсменка отметила, что раньше никогда не жаловалась в соцсетях, но инцидент, произошедшей в самолете easyJet, был «опустошающим».
По словам 43-летней Уорнер, сотрудники компании не захотели оказывать ей помощь.
«Мне сказали, что я выгляжу совершенно нормально. «Зачем вам нужна помощь?». Я плакала всю дорогу домой», — отметила она.
Как именно спортсменке пришлось доказывать инвалидность, не уточняется. Позже с ней связались представители easyJet, чтобы разобраться в ситуации.
Уорнер родилась с церебральным параличом, который ограничивает подвижность её ног и левой руки.
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