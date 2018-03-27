В Митине организовали районный турнир по мини-футболу среди детей

В Митине на спортивной площадке гимназии № 1358, которая расположена по адресу: Пятницкое шоссе, дом 45, корпус 2, прошел турнир по мини-футболу «Кубок Фортуны». На поле вышли команды игроков 2003–2004 годов рождения. Организатором футбольных состязаний выступил спортивно-досуговый центр «Фортуна».

Как рассказали в администрации ГБУ, победители и призеры турнира были отмечены наградами. Такие соревнования проводятся на постоянной основе. Главная их цель — популяризация спорта и здорового образа жизни. (ср)