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В Митине организовали районный турнир по мини-футболу среди детей
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В Митине организовали районный турнир по мини-футболу среди детей 

Управа района Митино 7 часов назад
Фото: Управа района Митино
В Митине на спортивной площадке гимназии № 1358, которая расположена по адресу: Пятницкое шоссе, дом 45, корпус 2, прошел турнир по мини-футболу «Кубок Фортуны». На поле вышли команды игроков 2003–2004 годов рождения. Организатором футбольных состязаний выступил спортивно-досуговый центр «Фортуна».
Как рассказали в администрации ГБУ, победители и призеры турнира были отмечены наградами. Такие соревнования проводятся на постоянной основе. Главная их цель — популяризация спорта и здорового образа жизни. (ср)
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