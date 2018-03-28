Сборная Испании по футболу разгромила команду Аргентины в товарищеском матче

ТАСС , 28 марта. Сборная Испании одержала крупную победу над командой Аргентины со счетом 6:1 в товарищеском футбольном матче. Встреча прошла в Мадриде.

В составе победителей забитыми мячами отметились Диего Коста (12-я минута), Иско (27, 52, 74), Тьяго Алькантара (55) и Яго Аспас (73). У проигравших отличился Николас Отаменди (39).

Команды сыграли друг с другом впервые с 2010 года. Та встреча завершилась крупной победой аргентинцев — 4:1.

Сборная Аргентины потерпела крупное поражение впервые с ноября 2016 года, тогда команда в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года уступила бразильцам — 0:3. В предыдущий раз со счетом 1:6 аргентинцы уступили 1 апреля 2009 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против сборной Боливии.

На чемпионате мира команда Испании сыграет в группе B со сборными Ирана, Марокко и Португалии, аргентинцы встретятся в квартете D с хорватами, исландцами и нигерийцами.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.