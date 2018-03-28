Ещё
Сборная Испании разгромила Аргентину — 6:1, Иско оформил хет-трик
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Испании разгромила Аргентину — 6:1, Иско оформил хет-трик 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная Испании одержала крупную победу над Аргентиной в товарищеском матче. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
На 12-й минуте Диего Коста открыл счёт в матче, а в середине первого тайма Иско удвоил преимущество испанцев. На 39-й минуте защитник аргентинцев Николас Отаменди отыграл один мяч.
В начале второго тайма Иско оформил дубль, а Тьяго Алькантара довёл счёт до крупного. На 73-й минуте Яго Аспас забил третий гол испанцев, спустя минуту Иско забил свой третий гол в матче.
Чемпионат.com: последние новости
«Газпром-Югра» не сумел выйти в финал Кубка вызова, уступив «Олимпиакосу» Самбисты РФ завоевали шесть золотых медалей в первый день Кубка мира в Москве «Синара» победила «КПРФ» и обошла его в турнирной таблице ЧР по мини-футболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции154
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение