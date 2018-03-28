Сборная Испании разгромила Аргентину — 6:1, Иско оформил хет-трик

Сборная Испании одержала крупную победу над Аргентиной в товарищеском матче. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Диего Коста открыл счёт в матче, а в середине первого тайма Иско удвоил преимущество испанцев. На 39-й минуте защитник аргентинцев Николас Отаменди отыграл один мяч.