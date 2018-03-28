Велосипедист Перкинс: не верю, что в России была госпрограмма допинга

Австралийский велоспиедист Шэйн Перкинс, принявший российское гражданство, поделился своим мнением насчёт обвинений России в государственной системе поддержки допинга. «Я не думаю, что в России была допинговая госпрограмма. На мой взгляд, некоторые спортсмены и тренеры приняли глупые решения и думали, что обман поможет победить. Они понесли наказание. Я спортсмен, который сам принимает решения. Я верю в чистый спорт», — цитирует Перкинса BBC. Он также отметил, что в России высоко ценится спорт, особенно олимпийские виды. Ранее сообщалось, что Перкинс одержал первую победу в составе сборной России.