Болельщики «Спартака» призвали провести первые таймы матчей 24 тура в тишине

Болельщики московского "Спартака" призвали поклонников других клубов отказаться от красочной атрибутики, а также провести первые таймы матчей 24 тура РФПЛ в тишине.

"Мы все скорбим о погибших в результате пожара 25.03 в городе Кемерово и выражаем соболезнования семьям погибших. В связи со случившимся, отказываемся от красочных флагов и прочих атрибутов визуальной поддержки на предстоящем матче, а также первый тайм проведем в тишине.

Призываем всех сочувствующих присоединиться к нашей акции", — гласит сообщение болельщиков «Спартака» в сети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что матчи 24 тура РФПЛ начнутся с минуты молчания.