Ещё
Захарова призвала запретить США проводить турниры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Захарова призвала запретить США проводить турниры 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
МИД РФ выразил возмущение в связи с отказом посольства США в Москве выдать въездные визы членам сборной России по вольной борьбе. Комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой приводится на сайте ведомства, передает «Чемпионат.com».
«Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участь в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. Несмотря на направленную нами по этому поводу ещё в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — говорится в сообщении.
В МИД назвали действия американского посольства «очередным наглядным примером воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях» и упрекнули, что давление на Россию заставило США забыть о принципе «О спорт, ты мир».
В российском дипломатическом ведомстве призвали запретить США проводить на своей территории международные соревнования из-за грубых нарушений обязательств в качестве государства-организатора.
«Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно», — говорится в сообщении.
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Сборную РФ по футболу сочли слабейшей в истории1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение