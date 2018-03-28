Захарова призвала запретить США проводить турниры

«Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участь в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. Несмотря на направленную нами по этому поводу ещё в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — говорится в сообщении.

В МИД назвали действия американского посольства «очередным наглядным примером воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях» и упрекнули, что давление на Россию заставило США забыть о принципе «О спорт, ты мир».

В российском дипломатическом ведомстве призвали запретить США проводить на своей территории международные соревнования из-за грубых нарушений обязательств в качестве государства-организатора.