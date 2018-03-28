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Команда из Уссурийска впервые выиграла чемпионат Приморья по мини-футболу
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Команда из Уссурийска впервые выиграла чемпионат Приморья по мини-футболу 

Prim.News 2 часа назад
Теперь они выступят на всероссийском уровне.
Своих давних соперниц из Владивостока уссурийские девушки обыграли со счетом 5:0. Так студентки Школы педагогики ДВФУ готовятся к первенству страны среди вузов, передает «Телемикс».
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