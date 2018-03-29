Ещё
Россияне исполнили гимн СССР и разгромили немцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские регбисты разгромили немцев после исполнения гимна СССР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Перед матчем сборных Германии и России организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР вместо российского. Турнир проходил в немецком Кельне.
Россияне не растерялись — некоторые члены сборной даже стали подпевать. При этом часть атлетов пела нынешнюю версию гимна.
Однако если ошибка и повлияла на настрой команды, то только в положительную сторону. Уже после первой половины преимущество российских спортсменов было одиннадцатикратным — 33:3. Завершился же матч разгромом — 57:3.
По итогам турнира Россия заняла четвертое место, а победителем стала сборная Грузии, не потерявшая ни одного очка.
РИА Новости: последние новости
Мнение: США не должны больше принимать международные соревнования Британская авиакомпания довела до слез паралимпийскую спортсменку Костя Цзю рассказал о перенесенной операции на сердце
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России12
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
Медведева нашла новую работу1
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение