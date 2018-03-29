Россияне исполнили гимн СССР и разгромили немцев

Российские регбисты разгромили немцев после исполнения гимна СССР

Перед матчем сборных Германии и России организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР вместо российского. Турнир проходил в немецком Кельне.

Россияне не растерялись — некоторые члены сборной даже стали подпевать. При этом часть атлетов пела нынешнюю версию гимна.

Однако если ошибка и повлияла на настрой команды, то только в положительную сторону. Уже после первой половины преимущество российских спортсменов было одиннадцатикратным — 33:3. Завершился же матч разгромом — 57:3.

По итогам турнира Россия заняла четвертое место, а победителем стала сборная Грузии, не потерявшая ни одного очка.