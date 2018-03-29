Финал всероссийского проекта «Мини-футбол в вузы» пройдет с участием двух дагестанских команд

Среди них — мужская команда Дагестанского государственного педагогического университета и женская — Дагестанского государственного университета.

Право выступить во всероссийском турнире студенческие коллективы обоих вузов получили, выиграв республиканский этап проекта «Мини-футбол в вузы».

Республиканский турнир завершился 27 марта на базе футбольного поля ДагГау. За победу в турнире боролись 8 мужских команд и 4 женских.

Места в мужской части соревнований распределились следующим образом: ДГПУ — первое, ДГУНХ — второе, третье — ДагГау.

В женской части соревнований вслед за преуспевшими студентками ДагГау на втором и третьем месте расположились, соответственно, представительницы ДГУ и ДГТУ.

Отметим, что всероссийский финал турнира «Мини-футбол в вузы» пройдет в мае в Москве.