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Финал всероссийского проекта «Мини-футбол в вузы» пройдет с участием двух дагестанских команд
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Финал всероссийского проекта «Мини-футбол в вузы» пройдет с участием двух дагестанских команд 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Среди них — мужская команда Дагестанского государственного педагогического университета и женская — Дагестанского государственного университета.
Право выступить во всероссийском турнире студенческие коллективы обоих вузов получили, выиграв республиканский этап проекта «Мини-футбол в вузы».
Республиканский турнир завершился 27 марта на базе футбольного поля ДагГау. За победу в турнире боролись 8 мужских команд и 4 женских.
Места в мужской части соревнований распределились следующим образом: ДГПУ — первое, ДГУНХ — второе, третье — ДагГау.
В женской части соревнований вслед за преуспевшими студентками ДагГау на втором и третьем месте расположились, соответственно, представительницы ДГУ и ДГТУ.
Отметим, что всероссийский финал турнира «Мини-футбол в вузы» пройдет в мае в Москве.
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