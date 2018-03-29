В Чувашии юнармейцы посоревновались в мини-футболе

Все участники турнира были награждены дипломами и ценными призами, лучшие игроки получили подарочные сертификаты на туристическую поездку.

В Новочебоксарске (Чувашская республика) в детско-юношеской спортивной школе прошло соревнование по мини-футболу на переходящий кубок «Георг-Спутник», в котором приняли участие 10 команд юнармейцев.

По итогам соревнований 1 место занял юнармейский отряд из 20-й школы, 2 и 3 место — у юных патриотов из 3-й и 12-й школы Новочебоксарска.

Все участники турнира были награждены дипломами и ценными призами, лучшие игроки получили подарочные сертификаты на туристическую поездку.