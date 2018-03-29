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В Чувашии юнармейцы посоревновались в мини-футболе
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В Чувашии юнармейцы посоревновались в мини-футболе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Все участники турнира были награждены дипломами и ценными призами, лучшие игроки получили подарочные сертификаты на туристическую поездку.
В Новочебоксарске (Чувашская республика) в детско-юношеской спортивной школе прошло соревнование по мини-футболу на переходящий кубок «Георг-Спутник», в котором приняли участие 10 команд юнармейцев.
По итогам соревнований 1 место занял юнармейский отряд из 20-й школы, 2 и 3 место — у юных патриотов из 3-й и 12-й школы Новочебоксарска.
Все участники турнира были награждены дипломами и ценными призами, лучшие игроки получили подарочные сертификаты на туристическую поездку.
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