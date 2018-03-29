«КПРФ» в гостях одолел «Прогресс» в 17-м туре ЧР по мини-футболу 

Московский «КПРФ» на выезде переиграл глазовский «Прогресс» со счётом 4:2 в матче 17-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Подопечные Бесика Зоидзе одержали 17-ю победу при 3 ничьих и 6 поражениях и занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Команда Евгения Осинцева располагается на седьмой позиции, имея в активе 36 баллов.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 17-й тур «Прогресс» (Глазов) — «КПРФ» (Москва) — 2:4 (0:3) Голы: Понкратов, 14 (0:1), Сирило, 22 (0:2), Паулиньо, 24 (0:3), Разуванов, 33 (0:4), Козлов, 45 (1:4), Овсянников, 48 (2:4).