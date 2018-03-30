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Матч «Дины» и «Сибиряка» не был доигран — у хозяев остались два футболиста
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Матч «Дины» и «Сибиряка» не был доигран — у хозяев остались два футболиста 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Матч 17-го тура российской Суперлиги по мини-футболу между «Диной» и «Сибиряком» был прерван на 3-й минуте, сообщается на странице «Сибиряка» в группе «ВКонтакте».
В заявку на матч «Дина» внесла всего трёх футболистов — вратаря и двух полевых игроков. К 3-й минуте, когда гости выигрывали со счётом 4:0, один из трёх игроков «Дины» получил травму и матч был остановлен.
«Сибиряк» занимает второе место в Суперлиге (60 очков после 26 матчей), «Дина» идёт последней (4 очка после 26 матчей). В этом сезона «Дина» испытывает финансовые проблемы.
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