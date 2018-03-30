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МФК «Дина» заявил на игру Суперлиги с «Сибиряком» трех футболистов, матч не был доигран
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МФК «Дина» заявил на игру Суперлиги с «Сибиряком» трех футболистов, матч не был доигран 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 30 марта. Матч чемпионата России по мини-футболу между московской «Диной» и новосибирским «Сибиряком», проходивший в Москве, не был доигран, так как по ходу встречи у «Дины» на площадке осталось два игрока. Об этом сообщается в официальной группе «Сибиряка» во «ВКонтакте».
Отмечается, что «Дина» внесла в заявку на матч трех футболистов. К третьей минуте счет стал 4:0 в пользу гостей. На третьей минуте один из игроков «Дины» получил травму, после чего матч был остановлен.
В турнирной таблице «Сибиряк» занимает второе место, набрав в 26 матчах 60 очков, «Дина» с четырьмя очками идет на последней, 12-й позиции.
В начале декабря 2017 года «Дина» снялась с Кубка России по мини-футболу, в конце того же месяца команда из— за финансовых трудностей не смогла вылететь в Санкт— Петербург на матч с местным «Политехом» из-за неявки 10 игроков.
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