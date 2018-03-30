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«Тюмень» нанесла поражение «Норильскому никелю» в ЧР по мини-футболу
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«Тюмень» нанесла поражение «Норильскому никелю» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 1 час назад
«Тюмень» нанесла поражение «Норильскому никелю» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 2:1. На голы футболистов хозяев Евгения Мишарина и Артёма Антошкина ещё в первом периоде ответил Сергей Сытин. После перерыва счёт не изменился.
«Тюмень» продолжает борьбу за лидерство в турнирной таблице с командой «Газпром-Югра». «Норильский никель» располагается на шестой позиции.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 17-й тур  «Тюмень» — «Норильский никель» — 2:1 (2:1). Голы: Мишарин, 9, Антошкин, 11 — Сытин, 14.
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