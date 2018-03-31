Почему матч ЧР по мини-футболу завершился на третьей минуте

Девятикратный чемпион России по мини-футболу «Дина» из-за финансовых трудностей сумела выставить на матч первенства страны с «Сибиряком» лишь трёх игроков, включая вратаря. Через несколько минут один из футболистов столичного коллектива получил травму, и игра была досрочно завершена техническим поражением «Дины». RT рассказывает историю одного из самых титулованных клубов страны, который в ближайшее время может прекратить существование. «Непонятно, как происходят подобные казусы»

В чемпионате России по мини-футболу был сыгран, возможно, один из самых коротких матчей в истории. Игра между «Диной» и «Сибиряком», проходившая в Москве, была прервана уже на третьей минуте из-за травмы футболиста «Дины». Дело в том, что из-за финансовых трудностей столичный коллектив смог выставить на очередную встречу национального первенства лишь вратаря и двух полевых игроков. Укороченный состав хозяев быстро пропустил четыре мяча, и в этот момент один из игроков получил травму. Согласно правилам мини-футбола, если на площадке от команды присутствует меньше трёх человек, матч автоматически заканчивается техническим поражением оставшейся в меньшинстве команды. Таким образом, мучения «Дины» оказались недолгими.

Любопытно, что клуб готов был выпустить на игру футболистов молодёжного состава, но Ассоциация мини-футбола России (АМФР) запретила «Дине» делать это из-за нарушения графика по выплате задолженностей.

«Мы хотели и готовы были играть, наши юноши прибыли сегодня из Нижнего Новгорода со всероссийских соревнований, приехали прямо к дворцу «Квант», можно сказать, с корабля на бал, но дело в том, что наша заявка обуславливается финансовыми обязательствами клуба, который должен погашать свои долги. Мы не провели один технический транш на этой неделе, потому что у нас сложный выезд в следующем туре — нужно было покупать билеты на самолёт, бронировать гостиницу; мы предупредили АМФР об этом, попросили перенести платёж на следующую неделю, но ассоциация вполне обоснованно отказала. И президент «Сибиряка» просил, чтобы нам позволили сыграть, но позиция АМФР твердая и принципиальная, основания у них были, мы и так благодарны, что нас поддерживают», — приводит ТАСС слова президента «Дины» Сергея Козлова

А главный тренер «Дины» Андрей Юдин вовсе назвал произошедшее во время матча с «Сибиряком» «клоунадой».

«Непонятно, как в нашем успешном виде спорта происходят подобные казусы, к которым нужно отнести сегодняшний матч между «Диной» и «Сибиряком». Жаль наших футболистов, которые совсем недавно буквально «умирали» в Сыктывкаре после игр с «Новой генерацией». Тогда их было шестеро. Сегодня на площадку ДС «Квант» смогли выйти трое. Надеюсь, больше подобной клоунады на официальном уровне в Суперлиге не случится. Между тем юные воспитанники троицкого футбола горят желанием выступать за «Дину». За них поболеть приходят родители и друзья. Но играть им не разрешают. Клуб «Сибиряк» ведёт подготовку к плей-офф и нацелен в этом сезоне решать самые высокие задачи. Новосибирские футболисты и тренеры приехали в Москву издалека и готовились к встрече пусть и не с прошлогодней «Диной», но к игре, а не к футбольной клоунаде…», — заявил специалист на пресс-конференции.

В следующем туре москвичам предстоит в Сургуте сыграть с лидером первенства «Газпром-Югрой». «Дина» подходит к ответственному выезду в роли явного аутсайдера чемпионата. Команда располагается на последнем месте, имея в активе лишь четыре очка в 26 матчах. Подопечные Андрея Юдина только раз смогли победить и однажды сыграли вничью. «Дина» меньше всех в чемпионате забила — 37 мячей — и больше всех пропустила — 174 гола. Цвета «Дины» в этом сезоне защищают в основном молодые игроки 19-20 лет, разбавленные группой ветеранов, оставшихся верными клубу в сложившихся условиях.

«Не знаю, что нам грозит. К следующему матчу, надеюсь, все выздоровят, молодежь сможет сыграть, и у нас будет нормальный состав», — добавил Козлов.

Хроники падения

Отметим, что серьёзные финансовые сложности у одного из самых титулованных клубов страны начались в прошлом сезоне. До последнего оставалось неясным, заявится ли команда на новое первенство России или впервые в истории откажется от участия в чемпионате страны. Несмотря на колоссальные проблемы, клубу всё-таки удалось подать все необходимые документы, хотя игру первого тура первенства пришлось перенести. Вскоре с «Дины» сняли запрет на регистрацию новичков. А в октябре столичная команда начала выступление в Кубке УЕФА и вышла в Элитный раунд турнира.

Однако ближе к концу года финансовые проблемы клуба вновь дали о себе знать. В начале декабря «Дина» снялась с Кубка России, так как не готова была выставить полноценный состав на четвертьфинальные матчи с « Норильским Никелем ». После этого свой пост покинул главный тренер команды Темур Алекберов

«К сожалению, моя работа в ИСК «Дина» завершена. Спасибо, парни, что, играя на пределе, никому не дали проехать по нам легко. Спасибо, болельщики, что не бросали в нас камни после поражений, за понимание и поддержку. Это был тяжёлый эксперимент, и мне не стыдно, мы прошли его достойно. «Дина» — великий клуб, и будем верить, что это просто отрезок жизни клуба, а не его закат», — написал Алекберов на своей странице в сети Facebook.

Вскоре нервы сдали уже и у немногих оставшихся в «Дине» футболистов. Они попросту отказались ехать на матч чемпионата страны с «Политехом» из-за долгов по зарплате, сославшись на норму трудового законодательства. В случае повторения ситуации команда по регламенту может быть снята с чемпионата.

Даже если «Дине» удастся доиграть сезон, её будущее находится под огромным знаком вопроса. При этом столичный клуб, как уже говорилось, является одним из самых титулованных в стране. Он был основан в 1991-м и спустя год выиграл чемпионат СНГ. Также команда девять раз становилась чемпионом России, в последний раз в 2014-м.

В 90-х «Дина» являлась настоящим гегемоном отечественного мини-футбола. Футболисты столичного коллектива регулярно вызывались в сборную России. Так, на чемпионате Европы-1999, который закончился победой отечественной национальной команды, «Дина» была представлена 11 футболистами, в том числе лучшим бомбардиром в истории сборной Константином Ерёменко

Также «Дина» успешно выступала на международной арене. Команда трижды выигрывала престижный Турнир европейских чемпионов, который в настоящий момент не проводится.

Российский мини-футбол в долгах

Однако «Дина» является далеко не единственным российским мини-футбольным клубом, который испытывает серьёзные финансовые проблемы. Например, 11-кратный чемпион страны «Динамо» вовсе не сумело заявиться на текущий сезон Суперлиги из-за отсутствия средств. При этом предыдущий чемпионат закончился победой бело-голубых.

Сложности испытывает и «Прогресс» из Глазова. В марте футболисты команды в открытом письме рассказали об «огромных проблемах». Речь шла о задолженностях по зарплате за 2 месяца и 15 дней.

«Условий для проведения тренировочного процесса нет, экипировки тоже нет и не будет, за весь сезон не было выплачено ни копейки премиальных, во многие спортивные комплексы нас не пускают из-за больших долгов клуба», — отмечали игроки «Прогресса».