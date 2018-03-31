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Эксперт: «Спартак» часто спотыкается на ровном месте
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Эксперт: «Спартак» часто спотыкается на ровном месте 

Газета.Ru 5 часов назад
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и «Тосно».
"Все зависит от красно-белых. Они часто спотыкаются на ровном месте, теряют очки в матчах с клубами более низкого уровня. Хотя, на мой взгляд, «Спартак» — один из сильнейших коллективов чемпионата по игре.
Команда показывает великолепный футбол. Так что, если фаворит продемонстрирует свои лучшие качества, то уверенно победит", — цитирует Балахничева RT.
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