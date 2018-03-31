«Наполи» не сумел обыграть «Сассуоло» в матче чемпионата Италии 

«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 30-го тура чемпионата Италии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Сассуоло, завершилась со счетом 1:1. В середине первого тайма Маттео Политано вывел хозяев вперед, однако на 80-й минуте Рожерио забил мяч в свои ворота.
В другом матче тура «Кьево» обыграло «Сампдорию» — 2:1.
Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур "Сассуоло" (Сассуоло) — «Наполи» (Неаполь) — 1:1 Голы: 1:0 — Политано, 22; 1:1 — Рожерио, 80 (автогол)
"Кьево" (Верона) — «Сампдория» (Генуя) — 2:1 Голы: 0:1 — Квальярелла, 26 (пенальти); 1:1 — Кастро, 62; 2:1 — Хетемай, 79