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Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль
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Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Facebook
Московский музей спорта отказался возвращать украденную золотую олимпийскую медаль проживающей сейчас в США советской гимнастке Ольге Корбут. Как сообщила сама Корбут на своей странице в Facebook, медаль, которую она искала 46 лет, ей отказались вернуть под предлогом того, что награда — собственность России.
«Вернулась домой из Москвы, где произошло много интересного. Я даже нашла одну из своих золотых медалей, завоеванных на Играх-1972 в музее спорта. Она была украдена спустя несколько дней после того, как я выиграла ее. Я искала ее 46 лет. Музей не позволил мне забрать медаль, потому что, как они говорят, это собственность Российской Федерации», — написала Корбут.
Впрочем, спорить о том, чья эта награда, работники музея не стали: на обратной стороне было выгравировано имя спортсменки. Корбут намерена отвоевать медаль. «Однажды я вернусь, моя борьба не окончена», — сообщила она.
В феврале прошлого года гимнастка продала с аукциона пять медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, за награды она получила 230 тысяч долларов.
Корбут — четырехкратная олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призер Игр. Она первой исполнила уникальный элемент, который затем назвал в ее честь «Петлей Корбут».
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