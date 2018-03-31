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«Хоффенхайм» забил шесть безответных мячей в ворота «Кельна»
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«Хоффенхайм» забил шесть безответных мячей в ворота «Кельна» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Хоффенхайм» нанес разгромное поражение «Кельну» в матче 28-го тура чемпионата Германии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Зинсхайме, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Серж Гнабри и Марк Ут, также мячи забили Лукас Рупп и Стивен Цубер.
В другом матче тура «Байер» сыграл вничью с «Аугсбургом» — 0:0.
Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур "Хоффенхайм" (Зинсхайм) — «Кельн» (Кельн) — 6:0 Голы: 1:0 — Гнабри, 22; 2:0 — Гнабри, 47; 3:0 — Ут, 56; 4:0 — Рупп, 61; 5:0 — Ут, 65; 6:0 — Цубер, 72
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