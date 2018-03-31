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«Ухта» и «Автодор» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу
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«Ухта» и «Автодор» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 1 час назад
17-й тур чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги завершился в Ухте, где местная команда принимала смоленский «Автодор». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Счёт в матче открыл Ахмед Борханов из «Автодора», забивший мяч в свои ворота. Пула и Иван Кондратенков вывели гостей вперёд, но Дмитрий Волков принёс хозяевам ничью.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 17-й тур  «Ухта» — «Автодор» (Смоленск) — 2:2 (1:1). Голы: Борханов, 18 (а/г), Волков, 40 — Пула, 25, Кондратенков, 32.
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