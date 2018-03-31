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Федун: такой пенальти могут поставить только «Спартаку», больше никому
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Федун: такой пенальти могут поставить только «Спартаку», больше никому 

Чемпионат.com 4 часа назад
Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии после победы над «Тосно» (2:1) в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.
«Тяжелая игра, но победили. Видимо, перерыв на сборные сказался. Эти две недели выбивают из игрового ритма. Поэтому тяжело входить в игру. К тому же трагическая ситуация в Кемерово внесла свою камерность. Первый тайм болельщики молчали. В первом тайме были сами не свои, ничего не получалось.
Погребняк забил? Такой пенальти можно поставить только «Спартаку». Больше никому бы не поставили», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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