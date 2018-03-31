Федун: такой пенальти могут поставить только «Спартаку», больше никому

«Тяжелая игра, но победили. Видимо, перерыв на сборные сказался. Эти две недели выбивают из игрового ритма. Поэтому тяжело входить в игру. К тому же трагическая ситуация в Кемерово внесла свою камерность. Первый тайм болельщики молчали. В первом тайме были сами не свои, ничего не получалось.