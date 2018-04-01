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«Спортинг» без Думбья уступил «Браге»
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«Спортинг» без Думбья уступил «Браге» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Лиссабонский «Спортинг» на выезде проиграл «Браге» в матче 28-го тура чемпионата Португалии (0:1). Единственный гол в концовке встречи забил Рауль.
Нападающий лиссабонцев Сейду Думбья, выступавший ранее за ЦСКА, пропустил игру из-за травмы лодыжки.
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