Классный гол Кариоки за «Тигрес». Видео

Полузащитник «Тигреса» Рафаэл Кариока забил красивый гол в матче 13-го тура мексиканской клаусуры против «Леона» (4:1). Экс-игрок "Спартака" отличился на 15-й минуте, сделав счет 2:0. 28-летний бразилец просчитал отскок и забил ударом слета из-за штрафной. Для него этот гол стал первым в сезоне.

"Тигрес" занимает третье место в турнирной таблице.

Напомним, Кариока выступал за красно-белых с 2009 по 2015 год. За это время он провел 139 матчей, забил три гола и сделал девять результативных передач. В составе «Спартака» он стал двукратным серебряным призером чемпионата России.