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Классный гол Кариоки за «Тигрес». Видео
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Классный гол Кариоки за «Тигрес». Видео 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Тигреса» Рафаэл Кариока забил красивый гол в матче 13-го тура мексиканской клаусуры против «Леона» (4:1). Экс-игрок "Спартака" отличился на 15-й минуте, сделав счет 2:0. 28-летний бразилец просчитал отскок и забил ударом слета из-за штрафной. Для него этот гол стал первым в сезоне.
"Тигрес" занимает третье место в турнирной таблице.
Напомним, Кариока выступал за красно-белых с 2009 по 2015 год. За это время он провел 139 матчей, забил три гола и сделал девять результативных передач. В составе «Спартака» он стал двукратным серебряным призером чемпионата России.
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