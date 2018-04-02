Колобков раскритиковал организацию соревнований в США

Министр спорта России увидел в США худшее место для соревнований

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в США проводились худшие соревнования с точки зрения организации. Слова чиновника приводит РБК.

«Самые плохие чемпионаты, когда я был спортсменом, проводились в США. Из пяти Олимпиад, в которых я участвовал, самая неудачная была в Атланте. В Америке экономятся деньги на всем, в том числе на безопасности, кстати говоря», — рассказал Колобков.

По его словам, спортсмены во время Игр в Атланте-1996 проживали в не отремонтированном кампусе, а в номерах были металлические шкафы для одежды. Также он пожаловался на еду.

«В Америке, конечно, умеют из организации соревнований деньги извлекать. Но с точки зрения подхода, душевности так, как в России, никто не проводит», — подчеркнул министр.

21 марта глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что организация сделает все возможное, чтобы Россия не получила прав на проведение турниров. Это будет сделано из-за допингового скандала, который разразился после Олимпиады в Сочи.

Колобков — олимпийский чемпион по фехтованию 2000 года. Также он шесть раз побеждал на чемпионатах мира и два раза на европейских первенствах.