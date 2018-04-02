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Завершился всероссийский финал 13-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу»
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Завершился всероссийский финал 13-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
В подмосковном городе Щелково завершился всероссийский финал 13-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».
За звание победителя боролись 48 команд мальчиков и девочек 2004-2005 и 2006-2007 гг.р. В турнире приняли участие школьные команды регионов, прошедшие трехступенчатый этап квалификационных соревнований, которые начались с внутришкольных турниров в сентябре 2017 года.
По итогам турнира по мини-футболу среди девушек 2004-2005 гг.р. первое место заняла юные футболистки из р.п. Шатки — тренер Игорь Макулов.
Отметим, что лучшим игроком турнира была признана также шатковская футболистка Алина Атаева.
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