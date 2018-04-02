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Украинский тяжелоатлет пойман на допинге
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Чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Пелешенко временно отстранен из-за допинга 

ТАСС 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) наложила временное отстранение на украинского спортсмена Александра Пелешенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
В допинг-пробе Пелешенко был обнаружен стимулятор гормона роста — запрещенное вещество GHRP-2.
24-летний спортсмен является двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг (2016, 2017). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он занял четвертое место.
Также IWF временно отстранила армянскую тяжелоатлетку Соню Погосян. В ее допинг-пробе было найдено аналогичное вещество. Погосян выиграла бронзу на чемпионате Европы в 2017 году в весе до 75 кг.
Даты взятия проб не сообщаются. Также IWF сообщила, что не будет давать никаких комментариев, пока дела не будут закрыты.
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