Василий Кульков: «Спартак» играл в Самаре «на одной ноге» 

«Я бы не стал говорить по этому матчу о чемпионских амбициях »Спартака» в первенстве страны, хотя шансы выиграть золото у команды реальные. То, что обыграли «Крылья» — это нормально.
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России
Сопротивление самарцев было хорошим, но вопрос в подборе игроков. Разница в классе налицо. Но несерьезно оценивать «Спартак» на фоне «Крыльев Советов», потому что «Спартак» играл в Самаре «на одной ноге», — цитирует Кулькова «Р-Спорт».
Напомним, в полуфинале «Спартак» сыграет с «Тосно».