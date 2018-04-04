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Василий Кульков: «Спартак» играл в Самаре «на одной ноге»
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Василий Кульков: «Спартак» играл в Самаре «на одной ноге» 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: 63.ru
«Я бы не стал говорить по этому матчу о чемпионских амбициях »Спартака» в первенстве страны, хотя шансы выиграть золото у команды реальные. То, что обыграли «Крылья» — это нормально.
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России
Сопротивление самарцев было хорошим, но вопрос в подборе игроков. Разница в классе налицо. Но несерьезно оценивать «Спартак» на фоне «Крыльев Советов», потому что «Спартак» играл в Самаре «на одной ноге», — цитирует Кулькова «Р-Спорт».
Напомним, в полуфинале «Спартак» сыграет с «Тосно».
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