Дети и подростки из Марьиной Рощи сыграли в мини-футбол

Районный турнир по мини-футболу состоялся на минувшей неделе на спортивной площадке по адресу: 3-я ул. Марьиной Рощи, д. 30. Как сообщила руководитель досугового подразделения центра «Шире круг» Елена Цыганова, турнир проходил среди детей и подростков.

— Все участники активно боролись за победу. По результатам турнира первое место заняла команда «Марино», второй стала команда «Кто не с нами», а бронза досталась ребятам из команды «Дольче Габана», — уточнила Цыганова.

Отмечается, что призеры были награждены дипломами и грамотами досугово-спортивного центра «Шире круг». (вт)