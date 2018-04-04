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Дети и подростки из Марьиной Рощи сыграли в мини-футбол
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Дети и подростки из Марьиной Рощи сыграли в мини-футбол 

Управа района Марьина роща 4 апреля 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Районный турнир по мини-футболу состоялся на минувшей неделе на спортивной площадке по адресу: 3-я ул. Марьиной Рощи, д. 30. Как сообщила руководитель досугового подразделения центра «Шире круг» Елена Цыганова, турнир проходил среди детей и подростков.
— Все участники активно боролись за победу. По результатам турнира первое место заняла команда «Марино», второй стала команда «Кто не с нами», а бронза досталась ребятам из команды «Дольче Габана», — уточнила Цыганова.
Отмечается, что призеры были награждены дипломами и грамотами досугово-спортивного центра «Шире круг». (вт)
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 Ещё 2 источника 
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