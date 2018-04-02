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Юниоры ФК «Строгино» заняли второе место на турнире «Весна-2018»
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Юниоры ФК «Строгино» заняли второе место на турнире «Весна-2018» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Команда юниоров футбольного клуба «Строгино» заняла второе место на турнире «Весна-2018». Об этом сообщил пресс-атташе ФК Евгений Михайлов.
— Сборная, состоящая из игроков 2010 года рождения, одержала победу во всех трех матчах на групповой стадии соревнований — против подольского «Витязя» (3:2), «Домодедово» (5:2), «Смена» (8:2) и, заняв первое место, пробились в финал, где уступили ЦСКА со счетом 0:4, — рассказал Евгений Михайлов.
По его словам, другая команда ФК «Строгино» в составе игроков 2004 года рождения после победы над коллективом «Шелково» (8:3) вышла в полуфинал Кубка Москвы по мини-футболу. В 1/2 финала желто-синие сыграют с ЦСКА-2.
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