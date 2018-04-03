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Алан Чочиев: «У „Крыльев“ есть шансы пройти „Спартак“ — самый сильный „Спартак“ за последние лет десять»
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Алан Чочиев: «У „Крыльев“ есть шансы пройти „Спартак“ — самый сильный „Спартак“ за последние лет десять» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев отметил, что команда находится в хорошем состоянии перед четвертьфиналом Кубка Росси против "Спартака". Игра, которая была перенесена из-за мороза, состоится в Самаре 4 апреля.
— Настрой хороший, боевой. Команда в последнее время выигрывает, — приводит пресс-служба «Крыльев» слова Чочиева. — Мы сыграли 5 матчей после зимнего перерыва, четыре выиграли, один завершили вничью. Что могу сказать насчет состоявшегося переноса этой игры? Я, как южный человек, может, где-то был за перенос. А так — мы готовы были выйти на поле, но нам до выхода на разминку сказали, что игру перенесли.
— Какие факторы будут определяющими для обеих команд в этой игре?
— Здесь на первый план выходит характер игроков, которые выходят на поле. В «Спартаке» хорошие мастера. У них и техника, и удары — тот же Фернандо, который в каждом туре со штрафных забивает. Но на пути к матчу со «Спартаком» мы обыгрывали дома «Локомотив», который сейчас идет на первом месте, на выезде победили «Рубин». Если мы выйдем и будем играть свою игру, будем стараться, я думаю, у нас есть шансы пройти «Спартак» — самый сильный «Спартак» за последние лет десять.
— В прошедшем туре оступился «Локомотив», и интрига в Чемпионате России вспыхнула с новой силой. Будет ли теперь «Спартак» серьезно настраиваться на Кубок — так, как это было буквально месяц назад?
— Я думаю, судя по тем командам, которые остались в Кубке, «Спартак» в любом случае настраивался бы на турнир. Они делают ставку на Кубок, но и в Чемпионате настраиваются серьезно. Я думаю, что за Кубок «Спартак» будет цепляться всеми силами. Но мы тоже не просто так дошли до четвертьфинала, и будем стараться проявить свои лучшие качества в этой игре.
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