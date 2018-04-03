Ещё
Дмитрий Шляхтин: «Когда пройдем „Спартак“, тогда и можно будет говорить о победе в Кубке России»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Шляхтин: «Когда пройдем „Спартак“, тогда и можно будет говорить о победе в Кубке России» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в преддверии матча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" заметил, что он пока не ставил перед командой выиграть турнир. В то же время он дал понять, что команда решительно настроена на игру с красно-белыми.
— Очень странный вопрос, стоит ли перед командой задача выиграть Кубок России, — сказал Шляхтин. — Вы думаете я скажу команде: «Давайте проиграем „Спартаку“?
— И все-таки есть ли у задача у тренерского штаба привезти Кубок России в Самару?
— Преждевременный вопрос. Сейчас думаем об игре со „Спартаком“. Когда пройдем „Спартак“, тогда и можно будет говорить о задаче выиграть Кубок России. Пока об этом говорить рано. (Андрей СИЗЯКИН)
Матч состоится 4 апреля, начало — в 17.30 по московскому времени. „СЭ“ проведет онлайн-трансляцию.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мария Захарова: "Ради давления на Россию в Вашингтоне отбросили в сторону принцип "О спорт, ты – мир" "Спортинг" без Думбья уступил "Браге" "Наполи" сыграл вничью с "Сассуоло" благодаря автоголу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд22
Сборную России лишили серебра54
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение