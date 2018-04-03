Дмитрий Шляхтин: «Когда пройдем „Спартак“, тогда и можно будет говорить о победе в Кубке России»

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в преддверии матча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" заметил, что он пока не ставил перед командой выиграть турнир. В то же время он дал понять, что команда решительно настроена на игру с красно-белыми.

— Очень странный вопрос, стоит ли перед командой задача выиграть Кубок России, — сказал Шляхтин. — Вы думаете я скажу команде: «Давайте проиграем „Спартаку“?

— И все-таки есть ли у задача у тренерского штаба привезти Кубок России в Самару?

— Преждевременный вопрос. Сейчас думаем об игре со „Спартаком“. Когда пройдем „Спартак“, тогда и можно будет говорить о задаче выиграть Кубок России. Пока об этом говорить рано. ( Андрей СИЗЯКИН

Матч состоится 4 апреля, начало — в 17.30 по московскому времени. „СЭ“ проведет онлайн-трансляцию.