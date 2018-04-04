Американцы заменили российских борцов монголами 

На международный турнир по вольной борьбе в американский Айова-Сити вместо сборной России, спортсмены которой остались без виз США, приглашена команда Монголии. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного мира борьбы (UWW).
Отмечается, помимо россиян на турнире также не смогут представлять свою страну атлеты из Ирана. Вместо иранской сборной приглашена команда Индии.
Турнир пройдет с 7 по 8 апреля. Сборная Монголии выступит в одной группе с атлетами из Азербайджана, Кубы и Казахстана.
28 марта посольство США в Москве отказалось проводить собеседования с членами российской сборной по борьбе для получения американской визы.
На чемпионате мира в Париже серебро в своих весовых категориях завоевали россияне Гаджимурад Рашидов, Хетик Цаболов, Абдулрашид Садулаев.