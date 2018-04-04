Российские военнослужащие в Приднестровье примут участие в Лиге мини-футбола Приднестровья

Так как российские военнослужащие впервые принимают участие в данном турнире, их команда «Красная Звезда» начнет выступление с отборочного раунда.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) примут участие в Лиге мини-футбола в Приднестровье.

Всего в чемпионате примут участие около 30 команд из Приднестровского региона, разделенных на три дивизиона (А, В и С). Так как российские военнослужащие впервые принимают участие в данном турнире, команда «Красная Звезда» начнет выступления с отборочного раунда в группе с такими командами как «Агропромбанк», «Ветеранов-Днестр» и «Металлист».

Команды, занявшие в своей группе первые два места, пройдут в дивизион В лиги мини-футбола Приднестровья.