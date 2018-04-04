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Украинка Харлан пожалела о запрете соревноваться в РФ
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Олимпийская чемпионка с Украины пожалела о запрете соревноваться в России 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала решение властей страны запретить спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России. Ее слова приводит Xsport.
«Мы столько лет ездили на "Московскую саблю" — традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала и в этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет. Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые годы. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться», — заявила Харлан.
В нынешнем сезоне 27-летняя спортсменка выиграла два этапа Гран-при — в Канкуне и Сеуле.
Харлан — олимпийская чемпионка Игр-2008 в командной сабле, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.
13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.
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