Нижегородские команды девушек завоевали серебро и бронзу по мини-футболу

На базе отдыха «Изумрудное» в Городецком районе завершились соревнования по мини-футболу «Оргхим-Первенство России по мини-футболу» среди команд юношей 2000-2001 гг.р. и девушек 2004-2005 гг.р. В первенстве приняли участие 15 команд юношей и 7 команд девушек из субъектов России.

По итогам первенства второе место среди девушек 2004-2005 гг.р. заняла команда «Норманочка» (Нижегородская область), тренеры Сметанина Алла, Гребнева Татьяна. В финальном матче нижегородки уступили своим сверстницам из Санкт-Петербурга. В номинации «Лучший игрок турнира» победителем стала нижегородка Дарья Квасова («Норманочка»).