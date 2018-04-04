Нижегородские команды девушек завоевали серебро и бронзу по мини-футболу 

На базе отдыха «Изумрудное» в Городецком районе завершились соревнования по мини-футболу «Оргхим-Первенство России по мини-футболу» среди команд юношей 2000-2001 гг.р. и девушек 2004-2005 гг.р. В первенстве приняли участие 15 команд юношей и 7 команд девушек из субъектов России.
По итогам первенства второе место среди девушек 2004-2005 гг.р. заняла команда «Норманочка» (Нижегородская область), тренеры Сметанина Алла, Гребнева Татьяна. В финальном матче нижегородки уступили своим сверстницам из Санкт-Петербурга. В номинации «Лучший игрок турнира» победителем стала нижегородка Дарья Квасова («Норманочка»).
На турнире среди команд девушек 2000-2001 гг.р. и 2002-2003 гг.р. также добилась успеха женская команда «Старт» (Володарский район), которая заняла третье место. Кроме того, лучшим защитником турнира признана володарская футболистка Яна Садакова, а лучшим тренером первенства стал главный тренер «Старта» Алексей Смирнов.