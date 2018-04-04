«Дине» засчитано поражение 0:3 в прерванном матче против «Сибиряка»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам разбирательства матча мини-футбольной Суперлиги между «Диной» и «Сибиряком», состоявшимся 30 марта.

«В матче «Дина» — «Сибиряк», который был остановлен, «Дине» присуждено техническое поражение со счётом 0:3, «Сибиряку» — победа 5:0», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков

В заявку на игру «Дина» внесла всего трёх футболистов — вратаря и двух полевых игроков. К 3-й минуте, когда гости выигрывали со счётом 4:0, один из трёх игроков «Дины» получил травму, и матч был остановлен. В этом сезоне «Дина» испытывает финансовые проблемы.