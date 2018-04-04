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«Крылья Советов» — «Спартак»: Луиз Адриану довел счет до разгромного
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«Крылья Советов» — «Спартак»: Луиз Адриану довел счет до разгромного 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
"Спартак" в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» довел счет до разгромного. На 77-й минуте отличился Луиз Адриану, сделав счет 3:0.
Трансляция матча «Крылья Советов» — «Спартак»
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